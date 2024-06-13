قرار مفاجئ من بيراميدز تجاه الشيبي

فاجأ نادي بيراميدز، نجم فريقه الأول لكرة القدم، المغربي محمد الشيبي، بقرار مثير، بعد أن تم تجميد قرار إيقافه من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلن الكرواتى كورنسلاف جوريتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة السماوي لخوض مواجهة سموحة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلت قائمة بيراميدز من اسم محمد الشيبي، رغم تجميد إيقافه لمدة 6 مباريات من جانب اتحاد الكرة، عقب العودة من فترة التوقف الدولي.

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وكان محمد الشيبي قد صدر قرار ضده بإيقافه لمدة 6 مباريات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية، بسبب لجوءه إلى القضاء المدني، وهو ما يخالف اللوائح.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة، اليوم الخميس، كل من:

أحمد الشناوي وشريف إكرامي وأحمد ميهوب وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمود مرعي ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد فتحي ومحمود دونجا وأحمد توفيق ومهند لاشين وبلاتي توريه ووليد الكرتي ومحمد رضا بوبو ومصطفى فتحي ومحمود زلاكة وإبراهيم عادل ودودو الجباس وفخري لاكاي وفيستون ماييلي.