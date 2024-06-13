بسبب محمد الشيبي.. فيفا يوجه صدمة لاتحاد الكرة

فجر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص إيقاف محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 6 مباريات.

وكان الاتحاد المصري، في وقت سابق قرر إيقاف الشيبي، 6 مباريات بسبب مخالفته لوائح الجبلاية بحسب القرار.

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وأوضح موقع البطولة المغربية في تقرير له، أن “فيفا” أبلغ الاتحاد المصري رسميًا بقراره، مؤكدًا أن إيقاف الشيبي غير قانوني وأن اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي لم يتم مراعاتها في هذه القضية.

وأشارت الصحيفة أنه بناءً على ذلك، يتوقع أن يصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا خلال الساعات القليلة المقبلة برفع الإيقاف عن اللاعب المغربي، ليُصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه في المباريات القادمة.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري قد قررت إيقاف الشيبي لمدة 6 مباريات، لجوئه إلى المحاكم المدنية لحل أزمته مع حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، وهو ما اعتبره الاتحاد مخالفًا للوائحه.

ويستعد بيراميدز حاليًا لمواجهة نظيره سموحة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.