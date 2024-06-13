سيلفي حسام غالي مع نجله من حفل زفاف محمد هاني (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

نشر حسام غالى قائد النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة القلعة الحمراء صورة صورة عبر حسابه الرسمي على انستجرام قبل بدأ حفل زفاف محمد هاني نجم الفريق الأحمر.

وحرص غالى على نشر صورة تجمعه مع ابنه خلال استعداداهما لحضور حفل زفاف محمد هاني على شقيقة زوجته والمقرر له مساء اليوم الأربعاء فى أحد فنادق العاصمة الإدارية.

والجدير بالذكر أن محمد هاني لعب أساسياً في مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام مباراة غينيا بيساو فى الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.