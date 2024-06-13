تجهيزات محمد هاني لحفل الزفاف مع حسام غالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

ظهر محمد هاني نجم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال تجهيزاته قبل حفل زفافه الذي يقام مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحرص حسام غالى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على التواجد رفقة محمد هاني خلال تحهيزاته لحفل الزفاف الليلة.

ويذكر أن محمد هاني عاد إلى القاهرة أمس الثلاثاء بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة غينيا بيساو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.