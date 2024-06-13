لحظ وصول محمد صلاح حفل زفاف محمد هاني (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حرص الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على حضور حفل زفاف محمد هاني مدافع القلعة الحمراء والذي اقيم مساء اليوم الأربعاء فى أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك بعد عودة بعثة الفراعنة إلى القاهرة أمس الثلاثاء بعد انتهاء مباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو فى اللقاء الذي أقيم على ملعب 24 سبتمبر.

وينفرد منتخب مصر بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية برصيد 10 نقاط، يليه منتخب غينيا بيساو برصيد 6 نقاط.

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