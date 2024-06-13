"تحذير وانتقاد".. بيراميدز يصدر بيانا بخصوص أزمة رمضان صبحي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انتقد مسؤولو نادي بيراميدز، تصريحات رئيس المنظمة المصرية ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، بشأن التصريحات المتعلقة بأزمة لاعب الفريق رمضان صبحي، مشيراً إلى أنها تصريحات غير مسؤولة.

وكان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن في وقت سابق أن عينة المنشطات الخاصة برمضان صبحي إيجابية، بالإضافة إلى إعلان حازم خميس رئيس لجنة مكافحة المنشطات إيقاف اللاعب لحين الانتهاء من جلسات الاستماع معه.

وقال بيراميدز في بيان قام بنشره عبر حسابه الرسمي: "تابعت إدارة نادي بيراميدز في الفترة الماضية التصريحات غير المسؤولة والمخالفة للقوانين واللوائح والمواثيق الدولية الحاكمة لقواعد مكافحة المنشطات، ومنها التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بخصوص لاعبنا رمضان صبحي".

وأضاف: "من المؤسف أن يتم الإدلاء بتصريحات إعلامية بشكل يومي من جانب رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وهو المسئول الأول في المنظمة المصرية والذي يفترض أن يكون أول الملتزمين بالبروتوكول المتبع في مثل هذه القضايا وهو السرية وعدم تضليل الرأي العام من خلال الإدلاء بمعلومات مغلوطة".

وتابع: "ومن جهته، وإذْ يؤكد النادي على احترامه الكامل للمبادئ والقواعد المقررة دولياً في شأن مكافحة المنشطات وأخصها الالتزام بالسرية واستمراره في الامتثال لها بغض النظر عن تصرفات الآخرين، إلا أنّه يحذر في ذات الوقت من تداول أخبار ومعلومات غير مدروسة وغير صحيحة تتعلق بقضية حساسة ما زالت قيد التحقيق".

واختتم النادي بيانه: "كما يؤكد النادي هو ولاعبه رمضان صبحي وممثليهما القانونيين على احترامهم الكامل لتعليمات لجنة الاستماع، والوقوف في وجه المحاولات الهادفة إلى التأثير على لجنة الاستماع من خلال تلك التصريحات غير المسؤولة".

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