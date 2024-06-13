"بفستان من تصميم زوجة حسام غالى".. 20 صورة رومانسية من حفل زفاف محمد هاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تصدرت صور حفل زفاف محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على شقيقة زوجة حسام غالى عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء مواقع التواصل الاجتماعي والتى امتلأت بالاجواء الرومانسية.

وظهرت حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هاني خلال الصور بفستان أبيض مطرز من تصميم شقيقتها لميس زوجة كابتن الأهلي السابق.

ومن المقرر أن يحيي حفل زفاف محمد هاني كل من حكيم ومحمد حماقي وذلك بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية والقلعة الحمراء.

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