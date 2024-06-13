يوفنتوس يعلن عن المدير الفني الجديد للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعاقده مع المدير الفني تياجو موتا لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفاً لماسيمليانو أليجري.

وذكر يوفنتوس في بيان قام بنشره عبر موقعة الرسمي: "إن كوتا تولى مهمة القيادة الفنية للفريق، لمدة 3 سنوات مقبلة حتى 2027".

وقال موتا في تصريحات عبر الموقع الرسمي ليوفنتوس: "سعيد للغاية ببدأ مرحلة جديدة مع فريق عظيم مثل يوفنتوس".

وأضاف: "أشكر إدارة يوفنتوس والمالكين للنادي، وأؤكد لهم على استعداداتي وطموحاتي القوية، من أجل إسعاد جماهير السيدة العجوز، والحفاظ على ألوانه ومكانته في القمة".

وتمكن موتا من قيادة فريق بولونيا الإيطالي، للصعود إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة للمرة الأولى في تاريخ الفريق، قبل رحيله لتدريب فريق يوفينتوس.

أقرأ أيضاً:

مدرب جنوب أفريقيا يكشف سبب غياب بيرسي تاو عن مباراة زيمبابوي

محمد الشيبي يستأنف على وقفه عن اللعب.. وإيقاف تنفيذ العقوبة

"قولتله صباح الخير".. جمال علام يكشف رده على رئيس إنبي بشأن أزمة دوري 2003