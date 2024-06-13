"دوري مصري ونهائي السلة".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الخميس الموافق 13 يونيو الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، ومن أبرزها إقامة مباراة ودية دولية بين البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تقام اليوم مباراتان ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، الأولى تجمع بين بيراميدز وسموحة، والمباراة الثانية بين مودرن فيوتشر والجونة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

بيراميدز ضد سموحة.. "أون تايم سبورتس 1".. 7 مساءً.

مودرن فيوتشر ضد الجونة.. "أون تايم سبورتس 2".. 7 مساءً.

مباريات ودية دولية

البرازيل ضد الولايات المتحدة.. "SSC".. 2 صباحاً.

نهائي دوري السوبر لكرة السلة

الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. "أون تايم سبورتس 2".. 9 مساءً.

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