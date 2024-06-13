"تعالى سلم".. موقف طريف بين محمد صلاح ومحمد هاني في حفل زفافه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

شهد حفل زفاف محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف طريف جمعه بالدولى المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وقال محمد هاني بعدما طلب من محمد صلاح الصعود إلى المنصة من أجل التقاط الصور معه: "تعال سلم علينا طيب ولا مكسوف".

ويقام حفل زفاف محمد هاني مساء الأربعاء في أحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور مجموعة من نجوم كرة القدم المصرية والقلعة الحمراء.

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