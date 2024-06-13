شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: شددنا على اللاعبين الالتزام بتعليمات الكاف فى حضور ذويهم لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، كواليس تنظيم القلعة الحمراء لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي، والذي انتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف وتتويج القلعة الحمراء بالنجمة رقم 12.

وقال سعد شلبي عبر برنامج "ملعب أون تايم": "بدأنا التخطيط للمباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا بعد تأهلنا من مواجهة مازيمبي، وخاطبت شركة تذكرتي مباشرة".

وأضاف: "استقبال الترجي التونسي يعكس العلاقات الطيبة بين الأهلي والأندية الشقيقة، والأهلي أيضاً استقبلهم بشكل يليق بتاريخ النادي، ووفرنا لهم 2500 تذكرة".

وواصل: "الاتحاد الأفريقي كان متشددا جداً في حضور المباراة النهائية، لدرجة أننا واجهنا أزمة بسبب دخول حسن حمدي وفوجئنا بأن كولر دعا 30 فرداً من أصدقائه في سويسرا لحضور اللقاء".

وأكمل: "أشكر كل المؤسسات الوطنية التي دعمت الأهلي للظهور بهذا الشكل، وضعنا ألف ومائتين مقعد مرقما للحضور، كان هناك ضغط كبير فى عملية بيع التذاكر، وواجهنا تعليمات للاعبي الأهلي بالالتزام بتعليمات الكاف بخصوص نزول ذويهم إلى الملعب".

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.