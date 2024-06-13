شكرا لقرائتكم خبر عن "ساعى" الإسماعيلى معروض على الزمالك فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل عمر الساعى، مهاجم الإسماعيلى، دائرة المرشحين للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الميركاتو الصيفى حال انتهاء أزمة إيقاف القيد.

وكشف مصدر في الزمالك أن النادى لم يدخل في مفاوضات مع لاعب الاسماعيلى، بل تم عرضه على الفريق عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، في الوقت الذى يعانى منه الفريق من أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وأضاف المصدر أنه لن يتم البت في أي صفقات جديدة وحسمها إلا بعد انتهاء أزمة القيد التي تُعد الشغل الشاغل للمجلس في الوقت الحالي، خاصة قبل فتح باب القيد حتى لا يتم تطبيق العقوبة وإيقاف قيد الأبيض 3 فترات متتالية.

ويسعى مسئولو نادى الزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد فى أسرع وقت، حتى يتمكن من عقد صفقات جديدة وتدعيم صفوف الفريق فى مختلف المراكز وفقا لرؤية الجهاز الفني، وهو ما لن يتم إلا بعد انتهاء أزمة القيد.