شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الزمالك تدريباته اليوم، الخميس، استعداداً لمواجهة سيراميكا، فى المباراة المقرر لها فى السابعة مساء غداً الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى "NILE" (الدورى المصرى الممتاز).

ويحتل الزمالك المركز 12 بترتيب جدول دورى NILE برصيد 28 نقطة جمعها من 17 مباراة حقق 8 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 14

وأصبح ملف المصابين صداع فى رأس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة بالزمالك، حيث يعانى شيكابالا من إصابة بالعضلة الامامية، واحمد فتوح مزق فى أربطة الكاحل، بينما يعانى مصطفى الزنارى من إجهاد فى العضلة الخلفية، كما تعرض محمد عاطف لكدمة فى الركبة.

هذا بخلاف إصابة الثلاثى محم حمدى الونش و محمد عبدالشافى وأحمد حمدى إلى الرباط الصليبى، حيث خضع الونش وعبد الشافى للجراحة فى ألمانيا، بينما ينتظر أحمد حمدى الخضوع للجراحة خلال ساعات.