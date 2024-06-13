تعرف على الملاعب الألمانية التي تستضيف يورو 2024

الرياص - اسماء السيد - تستعد ألمانيا لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 لكرة القدم على أرضها بعد نحو 18 عاما على استضافتها لكأس العالم التي توجت بها إيطاليا، في ظل تجديدها للعديد من الملاعب لتكون على أكمل وجه مع قرب انطلاق البطولة.

وتقام نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم هذا الصيف بين 14 حزيران (يونيو) و14 تموز (يوليو) في 10 ملاعب موزّعة على 10 مدن ألمانية، تسعة من الملاعب العشرة ساهمت باستضافة مونديال 2006، باستثناء دوسلدورف أرينا.

اللافت أن ميونيخ، ستستضيف مباريات في البطولة للمرة الثانية توالياً، بعدما كانت ضمن 11 مدينة تستقبل مباريات النسخة الماضية صيف 2021.

الملعب الأولمبي (71 ألف متفرّج)

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استقبل الملعب الذي تقام عليه مباريات فريق هرتا برلين (درجة ثانية حالياً)، أولمبياد 1936، ونهائي مونديال 2006 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2015، ويحتضن نهائي كأس ألمانيا كل عام دون انقطاع منذ 1985، وسيكون ملعب نهائي كأس أوروبا 2024 في 14 تموز (يوليو).

افتُتح في آب (أغسطس) 1936 وشهد تجديداً في 2000 و2004. وتعد برلين، التي أصبحت عاصمة ألمانيا بعد التوحيد عام 1990، إحدى أكثر المدن الألمانية جاذبية وتنوّعاً. وتعجّ المدينة المستقطبة للسياح بالتاريخ والثقافة، على غرار بوابة براندنبورغ وبرج التلفزيون البالغ طوله 368 متراً.

أليانز أرينا (66 ألف متفرّج)

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افتتح الملعب الذي بناه فريقا بايرن ميونيخ وميونيخ 1860 عام 2005، قبل أن يستحوذ بايرن على الملكية كاملة.

احتضن افتتاح مونديال 2006 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2012 عندما تفوّق تشلسي الإنجليزي على المضيف بايرن ميونيخ بركلات الترجيح، كما استضاف مباريات في كأس أوروبا 2020 صيف العام 2021.

سيكون ملعب المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا في 14 حزيران (يونيو) وإحدى مبارتي نصف النهائي.

يقطن ميونيخ 1.6 مليون نسمة وهي ثالث أكبر مدينة في ألمانيا، وجهة مليئة بالتاريخ، المعارض الفنية، المتنزهات ومعقل شرب الجعة.

سيغنال إيدونا بارك (62 ألف متفرّج)

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يُعدّ ملعب بوروسيا دورتموند من الأشهر في العالم بفضل "الجدار الأصفر" لمشجعيه المتفانين. افتُتح عام 1974 وشهد عملية تجديد في 2003، واستضاف مباريات هامة من بينها نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001 بين ليفربول الإنجليزي وألافيس الإسباني.

وسيحتضن إحدى مبارتي نصف النهائي في كأس أوروبا 2024.

تُعدّ دورتموند القلب الثقافي لإقليم الرور، اشتُهرت قبل خمسين سنة بالفحم، الصلب والجعة، لكنها تطوّرت واصبحت مركزاً رئيساً للتكنولوجيا.

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أم اتش بي أرينا (51 ألف متفرّج)

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أعيد تجديد الملعب وتحديثه أكثر من مرّة منذ بنائه في 1933، واستقبل مباريات في مونديالي 1974 و2006، كأس أوروبا 1988 ونهائي كأس أوروبا لأبطال الدوري في 1959 و1988، بالإضافة لمونديال 1993 لألعاب القوى.

شتوتغارت هي إحدى أهم المدن الصناعية ومقرّ شركتي مرسيدس وبورشه لصناعة السيارات، لكن زوّارها بمقدورهم الاستمتاع بالنبيذ والمطاعم المميزة التي تقدّم حساء الفطائر (فلادلهزوبه) المحلي.

فولكسبارك شتاديون هامبورغ (49 ألف متفرّج)

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افتتح الملعب أولاً عام 1953، لكن تمّ تجديده في 2000، واستضاف مباريات في كأس أوروبا 1988 ومونديالي 1974 و2006.

هامبورغ هي ثالث أكبر مدينة أوروبية من خارج نادي العواصم، تملك مرفأً عالمياً مرموقاً، تاريخاً ثقافياً غنياً، هندسة معمارية مذهلة وحياة ليلية تجعلها محط أنظار الكثير من السياح.

مركور شبيل أرينا (47 ألف متفرّج)

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يعتمده فريق فورتونا دوسلدورف الذي شارك في الدرجة الأولى آخر مرة موسم 2019/2020. استضاف الملعب الذي

كان يُعرف سابقاً باسم راينشتايدون مباريات دور المجموعات في كأس أوروبا 1988.

يقطن في دوسلدورف، عاصمة شمال الراين-فستفاليا، 650 ألف نسمة، وفي مدينتها القديمة أكثر من 250 حانة للجعة ومطعماً، فوُصفت بـ"أطول حانة في العالم".

راين إنرجي شتاديون (43 ألف متفرّج)

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أعيد بناء الملعب الخاص بنادي كولن الهابط إلى الدرجة الثانية، استعداداً لمونديال 2006، بعد افتتاحه في 1923 وخضوعه لمرحلة تجديد أولى في 1975، استقبل مباريات في كأس أوروبا 1988، كأس القارات 2005 ومونديال 2006.

منذ 2010، يحتضن دون انقطاع نهائي كأس ألمانيا للسيدات، بالإضافة إلى مباريات كرة قدم أمريكية، هوكي الجليد وحفلات موسيقية.

تقع كولن العابقة بالتاريخ على نهر الراين ويقطنها أكثر من مليون نسمة، وتحتضن أهم موقع سياحي في ألمانيا: كاتدرائية القديس بطرس، أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو.

دويتشي بانك بارك (47 ألف متفرّج)

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افتُتح ملعب نادي أينتراخت فرانكفورت في أيار (مايو) 1925، استضاف مباريات في مونديال 1974 بينها الافتتاح، كأس أوروبا 1988، كأس القارات 2005 وكأس العالم 2006.

تُعدّ فرانكفورت مركزاً عالمياً للتمويل والتجارة، تقع على ضفاف نهار ماين، هي خامس أكبر مدينة في ألمانيا وأكسبها أفقها المميز لقب "مانهاتن".

ريد بول أرينا (40 ألف متفرّج)

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يملك نادي لايبزيغ ملعباً متطوّراً يتميّز بسقف حديث افتُتح عام 2004، أعيد بناؤه داخل هيكل ملعب تسنترال شتاديون القديم، الأكبر في ألمانيا الشرقية سابقاً، واستضاف مباريات في مونديال 2006.

تعجّ لايبزيغ بالتاريخ وسكنها في الماضي الموسيقي يوهان باخ، وعرفت تظاهرات سلمية في 1989 استحوذت على الشارع مع توجّه ألمانيا لإعادة توحيد الشطرين.

فلتينس أرينا (50 ألف متفرّج)

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افتُتح الملعب في 2001 وهو مقرّ نادي شالكه بطل ألمانيا سبع مرات والمشارك حاليا في الدرجة الثانية.

يتمتع بسقف قابل للطي ومستطيل أخضر يمكن سحبه، استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا 2004 وربع نهائي كأس العالم 2006.

اشتُهرت مدينة غلزنكيرشن التي يقع فيها الملعب باستخراج الفحم وصناعة الصلب، لكن الزوار سيجدون في هذه الأيام مساحات خضراء، مسارح، رحلات القوارب، بالإضافة إلى الإرث الصناعي في إقليم الرور.