شكرا لقرائتكم خبر اختتام بطولة «هاوي» لكرة القدم في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تختتم اليوم منافسات بطولة «هاوي» لكرة القدم في منطقة الرياض بمواجهة فريق الشاليهات ضد نظيره الأبطال في نهائي البطولة.

وكانت منافسات البطولة التي لعبت بنظام خروج المغلوب انطلقت في 15 مايو الماضي، وذلك بمشاركة 32 فريقا وأكثر من 300 لاعب وعضو في تطبيق «هاوي».

وسيحصل الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 5 آلاف ريال. وبين مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات (هاوي) عناد النفيعي، أن البطولة حققت أهدافها التي وضعت من أجلها أهمها تمكين الأفراد من ممارسة هوايتهم المفضلة من خلال التطبيق، مع زيادة عدد الأعضاء والأندية في «هاوي”.