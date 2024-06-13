شكرا لقرائتكم خبر ديبالا يرفض عروض الأندية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف صحفي «لا غازيتا ديلو سبورت» المختص في أخبار الميركاتو، نيكولو سكيرا، أن ناديا من أندية الدوري السعودي قدم عرضا مغريا جدا للمهاجم الأرجنتيني ديبالا، وكان على بعد خطوة من الدخول في مفاوضات مع نادي روما، غير أن رفض ديبالا القطعي حتى لخطوة النقاش أسقط كل الجهود السعودية.

وذكر المصدر أن هداف «الجالوروسي» الذي تبلغ قيمته التسويقية 20 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، والذي ينتهي عقده مع روما في صيف 2025، يرفض بشكل تام فكرة الانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من العروض الفلكية التي وضعت على طاولته. عناد لا حدود له، أثار حفيظة وغضب بعض الممثلين عن الأندية السعودية، والمعنيين بإتمام صفقة اللاعب. ولم يكن الاهتمام السعودي بباولو ديبالا وليد اللحظة، حيث ربطته أخبار بالانتقال إلى البلد الخليجي منذ فترتي الميركاتو الصيفي والشتوي المنقضيين، غير أن النجم المتألق مع روما واصل إغلاق أذنيه عن الإغراءات. يشار إلى أن ديبالا شارك مع «الذئاب» في جميع مسابقات الموسم الحالي بمجموع 39 مباراة (سجل 16 هدفا وصنع 10 تمريرات حاسمة).