الأخضر يصيب الشارع الرياضي بالصداع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت خسارة الأخضر أمام المنتخب الأردني بهدفين لهدف في آخر جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، التي جرت أمس الأول على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، اتحاد القدم في موقف حرج أمام الشارع الرياضي السعودي الذي كأن يأمل ان يحافظ المنتخب على صدارة مجموعته وأن يحسن من تصنيفه العالمي بعد نهاية التصفيات.

وبالرغم من أن الخسارة لم تؤثر على مسيرة الأخضر نحو التأهل السابع الى نهائيات كاس العالم، كما أنها لم تؤثر على تصنيفه بين المنتخبات الـ18 المتأهلة لتصفيات المرحلة الثالثة، إلا أن الغضب السعودي في تلقي الخسارة الأولى له من المنتخب الأردني على أرضه وبين جماهيره، إضافة إلى فارق الإمكانيات بين المنتخبين وتصنيف الدوري المحلي، ووفرة النجوم الكرويين الذي يشاركون فيه، فلا وجه مقارنة بين دوري روشن الذي يضم نجوما عالميين سيظهر بينهم 12 لاعبا في بطولة الأمم الأروربية التي ستنطلق غدا، وبين الدوري الأردني الذي لا يعيش فيه الاحتراف كاملا.

تراجع الأخضر

أظهرت خسارة المنتخب السعودي من الأردني تراجعه، حيث خرج من دور نصف النهائي لكأس الأمم الآسيوية 2023 التي أقيمت بقطر أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، بينما جاء فوز النشامى عليه ليؤكد تقدمهم في التصنيف العالمي للمنتخبات، حيث تقدم 17 مركزا دفعة واحدة بعد مشاركته في الأمم الآسيوية الماضية، بعد أن وقف على النهائي مع المنتخب القطري، وحقق الرقم الـ70 في التصنيف العالمي كأفضل رقم تصل إليه الكرة الأردنية في تاريخها تحت إشراف المدير الفني المغربي حسين عموتة الذي تسلم المنتخب الأردني في آخر تصنيف له كان 87، ولذا فسيدفع فوزه الأخير إلى الوصول إلى منتصف الستينيات في التصنيف كأفضل رقم للمنتخب الأردني، قد يصل إلى المرتبة الـ68، بينما سيتراجع تصنيف الأخضر إلى مركزين على أقل تقدير ربما يصل إلى منتصف الخمسينيات، قد يصل للمرتبة الـ54.

ماذا يعني التصنيف؟

وقوع المنتخب السعودي والأردني مع المنتخب الأوزبكي في المستوى الثالث يعني الشيء الكثير لتلك المنتخبات، بعد أن استطاع الأردني الوصول إليه وترك الوصافة للمنتخب السعودي الذي لم يتأثر بالخسارة من حيث التصنيف في قرعة التصفيات الآسيوية للمرة الثالثة، ولكن حتما سيتأخر من حيث تصنيف الفيفا، حيث إن المستوى الثالث سيعطي الأفضلية في سحب القرعة للمرحلة المقبلة التي ستجرى في الـ27 من الشهر الحالي. إلى جانب ارتفاع الحظوظ في الوصول إلى مونديال 2026 بقطع بطاقتين، وبالتالي يوسع تلك الحظوظ، حيث إن هذا التصنيف من بين الـ4 يضم منتخبات النخبة القارية.

بعد مواجهة المنتخبين:

تمكن المنتخب الأردني من الفوز للمرة الأولى في تاريخه على المنتخب السعودي بأرض الأخير في جميع المنافسات سواء الرسمية أو الودية.

أقيمت 8 مباريات سابقة على أرض السعودية من أصل 17 مواجهة بين المنتخبين.

في المواجهات الآسيوية كسب الأردن المنتخب السعودي في كاس آسيا 2011 بهدف.

في التصفيات الحالية لكأس العالم 2026 وآسيا 2027 كسب الإياب بـ(2 / 1).

خسر الأردني لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

للمرة الأولى بتاريخ الأردن يتأهل إلى الدور الحاسم متصدرا المجموعة.

بعد اختتام التصفيات الآسيوية: