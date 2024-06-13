العامودي يحقق ذهبية العالم للملاكمة التايلاندية

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- بواسطة أيمن الوشواش - حقق الملاكم السعودي البراء العامودي ذهبية بطولة العالم للكبار للملاكمة التايلاندية في فئة تحت 23 عاما لوزن 57 كجم، ضمن بطولة العالم التي نظمها الاتحاد الدولي للملاكمة التايلاندية في اليونان، بمشاركة أكثر من 80 دولة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الملاكم السعودي البراء العامودي ذهبية بطولة العالم للكبار للملاكمة التايلاندية في فئة تحت 23 عاما لوزن 57 كجم، ضمن بطولة العالم التي نظمها الاتحاد الدولي للملاكمة التايلاندية في اليونان، بمشاركة أكثر من 80 دولة. ويعد إنجاز العامودي هو الأول من نوعه باسم السعودية في رياضة الملاكمة التايلاندية «فئة الرجال»، عقب فوز البراء العامودي على نظيره الروسي إيغور بنتيجة 29-28. ونالت المشاركة السعودية عددا من الميداليات في البطولة العالمية، والتي شاركت فيها البعثة السعودية بـ12 لاعبا، إذ حقق لاعب المنتخب السعودي علي الناصر «فئة البارا» الميدالية الذهبية «فئة البتر»، كما حقق اللاعب عبدالله الدوسري الميدالية البرونزية في وزن 75 كجم، واللاعب محسن الصبياني برونزية وزن 60 كجم، كما حققت اللاعبة أثير البركة لفئة الواي كرو الميدالية البرونزية.

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