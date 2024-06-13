أنشيلوتي ينفي التهكم على مونديال الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بسبب تصريحاته حول كأس العالم للأندية تصدر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عناوين الصحف هذا الأسبوع على نطاق واسع.

وقال أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة «Il Giornale»، إن ريال مدريد لن يشارك في النسخة الجديدة من مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وتهكم على الجائزة المالية لها التي تبلغ 20 مليون يورو.

وسارع الريال بنفي ما قاله أنشيلوتي، وأعلن مشاركته في المسابقة، قبل أن يخرج الإيطالي ليقول في بيان رسمي عبر حسابه على منصة «إكس»، إن كلماته لم يتم تفسيرها كما كان ينوي، ومع ذلك تقول شبكة «ريليفو» إن هذه التغريدة كانت مكتوبة كلمة بكلمة عن طريق قسم الاتصالات في النادي.

ومن جانبه أكد الصحفي الذي أجرى المقابلة مع أنشيلوتي، وهو توني داماشيللي، على أنه نقل حديث مدرب ريال مدريد كما هو ولم يغير أي شيء.

وفي سياق متصل قرر مانشستر سيتي الانضمام لجبهة المعارضين لتوقيت كأس العالم للأندية وجائزتها المالية، وهو موقف مؤيد لرابطتي الدوري الإسباني والإنجليزي وكذلك رابطة اللاعبين المحترفين تجاه المسابقة.

يشار إلى أن أبرز الاعتراضات على موعد إقامة النسخة القادمة بالشكل الجديد من مونديال الأندية التي يضم 32 فريقا، تتمثل في توقيت إقامتها في يونيو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يحرم الفرق من الحصول على الراحة المناسبة بعد نهاية الموسم الكروي 2025/2024.