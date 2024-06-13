تين هاج مستمر مع يونايتد الموسم المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الإبقاء على إريك تين هاج، في منصب المدير الفني للفريق، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) في وقت مبكر من صباح أمس.

ورغم الموسم الباهت الذي قدمه مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي، فإنه ختمه على أفضل وجه بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه 2/ 1 على جاره اللدود مانشستر سيتي، في المباراة النهائية للمسابقة العريقة.

وأمضى مسؤولو يونايتد الأسبوعين الماضيين في مراجعة أداء الفريق الأول بشكل كامل خلال موسم 2023/ 2024، مما أثار التكهنات بشأن مستقبل تين هاج.

وكشفت (بي أيه ميديا) أن إدارة يونايتد قررت الإبقاء على المدرب الهولندي في منصبه بعد النظر في جميع الاحتمالات.

وتردد أن مسؤولي النادي بدؤوا المفاوضات مع تين هاج لتمديد التعاقد، إذ من المقرر أن ينتهي عقده الحالي مع النادي في الصيف المقبل.

تراجع أداء يونايتد

ذكرت تقارير إخبارية أن جيم راتكليف، المالك المشارك لمانشستر يونايتد، أجرى محادثات مع توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي السابق، في فرنسا الأسبوع الماضي، مع تزايد الغموض حول مصير تين هاج.

وتعرض مدرب أياكس أمستردام الهولندي السابق لضغوط متزايدة، ولا سيما في ظل تراجع أداء يونايتد، الذي تلقى 14 خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنقضي، مع انعكاس مستواه المحلي السيئ في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع المسابقة القارية مبكرا، عقب تذيله ترتيب مجموعته بمرحلة المجموعات.

وختم مانشستر يونايتد الموسم في المركز الثامن بترتيب الدوري الإنجليزي، وهو أدنى ترتيب للفريق بالمسابقة في عصر الدوري الممتاز، الذي انطلق للمرة الأولى موسم 1992/ 1993، كما أنهى مسيرته في البطولة بفارق أهداف سلبي للمرة الأولى.

مشواره في دوري الأبطال

خلال مشواره في دوري الأبطال، اكتفى يونايتد بتحقيق فوز وحيد فقط في المجموعة الأولى، التي ضمت بايرن ميونخ وجالطة سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي. كما عجز عن إنهاء حملته بها في المركز الثالث المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، ليخرج من البطولات القارية مبكرا.

ومع ذلك، فإن تين هاج حقق 66 فوزا في 114 مباراة خاضها مع يونايتد بمختلف المسابقات منذ توليه المسؤولية، ليبلغ معدل انتصاراته مع الفريق 58%، وهي نسبة لم يتفوق عليه فيها سوى البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسبق لـ(الشياطين الحمر).

وكان فوز يونايتد المفاجئ على سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هو ثاني لقب كبير لتين هاج في الموسمين اللذين قضاهما مع النادي، بعد فوزه بكأس رابطة الأندية المحترفة على حساب نيوكاسل يونايتد في النهائي موسم 2022/ 2023.

إريك تين هاج مع مانشستر الموسم الماضي