يورو 2024 : استدعاء زيركيزي لمنتخب هولندا يحطم امال النيجيرين

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم انه تقرر استدعاء نجم هجوم فريق بولونيا الايطالي جوشوا زيركيزي للمشاركة مع منتخب هولندا في بطولة كأس اوربا على خلفية الاصابات العديدة التي ضربت المنتخب الهولندي قبل ساعات من افتتاح يورو 2024 في المانيا .

وجاء استدعاء زيركيزي لينضم الى قائمة منتخب هولندا بعد الاصابات التي طالت نجمي منتخب هولندا نجم برشلونة فرانكي دي يونج ثم تين كوبينماير واخيرا مهاجم اياكس امستردام برايان بروبي .

وكان برايان بروبي يحاول التعافي من اصابته للحاق بأولى مباريات منتخب هولندا امام منتخب بولندا لكنه ترك الملعب مساء الاربعاء بسبب مشاكل عضلية .

وعلى الرغم من ان الاشعة التي اجراها مهاجم فريق اياكس امستردام اثبتت عدم وجود اصابة كبيرة في قدمه الا ان المدير الفني رونالد كومان رفض المغامرة وفضل استدعاء مهاجم بولونيا الايطالي جوشوا زيركيزي ليحل محله .

استدعاء جوشوا زيركيزي قضى على امال الاتحاد النيجيري لكرة القدم في محاولة ضم زيركيزي الى صفوف منتخب نيجيريا خلال الفترة القادمة حيث يملك زيركيزي جنسية نيجيرية نظرا لاصوله النيجيرية من ناحية والدته وكانت هناك محاولات حثيثة من جانب المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا جيرنوت رور لضم الاعب لقائمة منتخب نيجيريا الا ان كل تلك المحاولات باءت بالفشل حتى تم استدعائه مساء الاربعاء لقائمة منتخب هولندا في يورو 2024 وهو ما يعني انتهاء اي امال لدى النيجيريين بأمكانية ضمه للنسور الخضراء مستقبلا .

واكد الاتحاد الهولندي ان جوشوا زيركيزي قطع اجازته في الولايات المتحدة الامريكية لينضم الى معسكر منتخب هولندا في مدينة فولفسبورج الالمانية .