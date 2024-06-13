يورو 2024 : جاريث ساوثجيت تحت مقصلة الاقالة حال عدم تحقيق اللقب

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر صحفية انجليزية ان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم لن يضيع الكثير من الوقت في اختيار خليفة المدير الفني الحالي لمنتخب انجلترا جاريث ساوثجيت حال عدم نجاح الاخير في قيادة منتخب الاسود الثلاثة للفوز بلقب يورو 2024 في المانيا .

ويدخل منتخب انجلترا منافسات يورو 2024 وهو احد اهم المرشحين للحصول على اللقب و هو ما يضع الكثير من الضغوط على المدير الفني جاريث ساوثجيت الذي اكد في تصريحات للصحف الالمانية عند وصول منتخب انجلترا الى مكان اقامته في المانيا انه ربما لا يكون متواجدا على رأس القيادة الفنية للمنتخب الانجليزي حال عدم الفوز بلقب يورو 2024 .

وقال مارك بولينجهام المدير التنفيذي للاتحاد الانجليزي لكرة القدم ان هناك خططا واضحة لتحديد بديل جاريث ساوثجيت حال عدم تحقيقه للقب وان كان قد اكد عدم وجود اي اتصالات حالية مع اي مدير فني لتولي مهمة قيادة المنتخب الانجليزي عقب يورو 2024 مشيرا الى ان الاتحاد الانجليزي لم يتلقى اي اتصالات من اي نادي يرغب في التعاقد مع ساوثجيت عقب يورو 2024 على الرغم من الكثير من الترشيحات التي كانت تصب في اتجاه توليه مهمة قيادة مانشيستر يونايتد عقب البطولة الاوربية .

وقال مارك بولينجهام في تصريحات ابرزتها صحيفة التايمز الأنجليزية : قلت من قبل ان اي مؤسسة ناجحة لابد ان يكون لديها خططا مستقبلية بشأن العناصر الهامة لديها ونحن بالقطع نضع خططا مستقبلية للمنتخب الانجليزي ومن بينها من يخلف جاريث ساوثجيت حال رحيله عن المنتخب .

ولم ينفي بولينجهام امكانية تجديد التعاقد مع ساوثجيت حيث ينتهي تعاقده الحالي في ديسمبر المقبل وقال : لا نستطيع تحديد اي شىء الان سنجلس عقب البطولة ونرى لان الناس تحب ان تحكم على الاشياء من خلال النتائج وهذا غير صحيح فمن الممكن ان تؤدي بشكل سيىء لكنك توفق في احراز النتائج او انك تكون جيدا و قدمت عطاءا ممتازا لكن تواجه سوء حظ مثل حصول لاعبين على بطاقة حمراء تهدر ما قدمه الفريق لذلك في الاغلب الحكم لا يكون بمنظور النتائج فقط . لذلك ما اقوله اننا سنقوم بتقييم كل شىء عقب البطولة . كما تعلمون فأن جاريث ساوثجيت قام بعمل رائع مع المنتخب الانجليزي و هو فاز بحوالي نصف عدد المباريات الاقصائية التي شاركنا فيها منذ عام 1966 وهو امر رائع بالنسبة له ونحن نضع كل هذه الامور في الحسبان .