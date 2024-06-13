أسطورة ميلان: أتمنى عودة محمد صلاح للعب في إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فيلبو جالي أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا، عن إعجابه الشديد بما يقدمه محترفنا المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول.

وقال فيلبو في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "نجاح أتالانتا جاء بناء على مجهود كبير، وما يحدث في الكرة الإيطالية يعتبر طفرة كبيرة".

وتابع: "ميلان يسير بشكل جيد ولكن يوفنتوس متراجع بشكل كبير ولكني واثق من عودته، لأن الكرة الإيطالية تطورت بشكل كبير جدا وذلك بسبب أن بها الكثير من اللاعبين".

وأضاف: "أكثر لاعب مصري أعرفه وأحبه هو محمد صلاح بالطبع، إنه يقدم مستويات مذهلة وأتمنى حقا أن أراه يوما ما في أحد الفرق الكبرى في الدوري الإيطالي".

وأتم فيلبو جالي حديثه قائلا: "أتوقع أن تحقق إيطاليا نتائج جيدة في بطولة يورو 2024، لديهم مدرب مميز ولاعبين مميزين، وأتوقع أن يصلوا إلى الدور نصف النهائي، ولم لا قد يصلوا إلى النهائي ويحصدوا البطولة".