يورو 2024 : الشكوك تحيط بمشاركة نجم انجلترا أمام صربيا

ياسر رشاد - القاهرة - تحيط شكوك كثيرة بقدرة نجم منتخب انجلترا ونادي مانشيستر سيتي جون ستونز على المشاركة في المباراة الاولى للمنتخب الانجليزي في بطولة يورو 2024 امام منتخب صربيا يوم الاحد المقبل .

وكان جون ستونز قد تعافي من اصابته في المباراة الودية التي جمعت منتخب انجلترا مع منتخب ايسلندا قبل عدة ايام وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية مع منتخب الاسود الثلاثة اعتبارا من الثلاثاء الا انه غاب بشكل مفاجىء عن تدريبات المنتخب الانجليزي الاربعاء بسبب اعراض مرضية كما وصفها الجهاز الطبي للمنتخب الانجليزي .

وقالت شبكة سكاي سبورتس انه بمجرد عودة جون ستونز يوم الثلاثاء لتدريبات منتخب انجلترا تنفس جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا الصعداء الا ان المفاجأة كانت غيابه عن تدريبات الاربعاء وهو ما يعد نكسة كبيرة للمنتخب الانجليزي .

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس فأن اعراضا مرضية ظهرت على جون ستونز مما دعى الجهاز الطبي الى وضعه تحت الرعاية الطبية المكثفة وابعاده تماما عن باقي زملائه حتى لا تنتشر نفس الاعراض المرضية بين لاعبي منتخب انجلترا ووضح تماما ان امكانية مشاركته امام منتخب صربيا تعد ضعيفة للغاية خاصة حال عدم مشاركته بشكل جاد في تدريبات منتخب انجلترا يوم الخميس .

في نفس الاطار تلقى منتخب انجلترا دفعة ايجابية بتعافي ظهير مانشيستر يونايتد لوك شو بشكل جيد من الاصابة وظهوره في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع منتخب انجلترا مما يشير الى امكانية الاستعانه به خلال مباريات البطولة .