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غيابات الزمالك أمام سيراميكا في الدوري المصري

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الزمالك

الزمالك

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدد من اللاعبين خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب المقاولون العرب.

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ويغيب عن الزمالك عدة لاعبين في مقدمتهم، محمود حمدي الونش، ومحمد عبدالشافي، بسبب الإصابة التي لحقت بهما خلال الفترة الماضية، بالرباط الصليبي.

بالإضافة إلى أحمد فتوح بسبب إصابته في الكاحل، والثلاثي أحمد حمدي ومحمود شيكابالا، ومحمد عاطف بسبب الإصابة أيضًا.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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