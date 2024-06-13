الاهلي يرد على أنباء الإطاحة بلاعبيه الأجانب

قام سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بالرد على أنباء إطاحة القلعة الحمراء، بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت أنباء عن احتمالية رحيل علي معلول وأليو ديانج بالإضافة إلى أنتوني موديست، وبيرسي تاو، عن صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح شلبي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، أن ملف توفير نفقات الأجانب سواء لاعبين أو مدربين، في النادي الاهلي يتم إدارته بشكل ناجح.

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وأشار إلى أن الفترة الماضية والحالية يسير بشكل جيد في ملف توفير نفقات الأجانب، مؤكدًا أن الاهلي نجح في توفير الرواتب، وهذا يحسب لمجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

وشدد على أن الاهلي لديه النية في استمرار عقود كل الأجانب سواء لاعبين أو مدربين، خلال الفترة الجارية، ولا توجد أي توجه لدى القلعة الحمراء في تقليل العدد.