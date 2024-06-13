ملف رياضة الخليج 365.. حفل زفاف نجم الأهلي.. بيان بيراميدز.. ومواعيد مؤجلات دور الـ 32 بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأربعاء، أبرزها حفل زفاف نجم النادي الأهلي محمد هاني، وبيان بيراميدز بشأن أزمة، رمضان صبحي وموعد مؤجلات دور الـ 32 بكأس مصر

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء

"تحذير وانتقاد".. بيراميدز يصدر بيانا بخصوص أزمة رمضان صبحي (صورة)

انتقد مسؤولو نادي بيراميدز، تصريحات رئيس المنظمة المصرية ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام، بشأن التصريحات المتعلقة بأزمة لاعب الفريق رمضان صبحي، مشيراً إلى أنها تصريحات غير مسؤولة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بفستان من تصميم زوجة حسام غالى".. 20 صورة رومانسية من حفل زفاف محمد هاني

تصدرت صور حفل زفاف محمد هاني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على شقيقة زوجة حسام غالى عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء مواقع التواصل الاجتماعي والتى امتلأت بالاجواء الرومانسية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لحظ وصول محمد صلاح حفل زفاف محمد هاني (فيديو)

حرص الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على حضور حفل زفاف محمد هاني مدافع القلعة الحمراء والذي اقيم مساء اليوم الأربعاء فى أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في دور الـ32 من كأس مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد مباراة الأهلي والألومنيوم في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مدرب الأهلي الأسبق يوجه عبر الخليج 365 رسالة خاصة لمارسيل كولر

وجه الألماني راينر تسوبيل المدير الفنى الأسبق للنادي الأهلي رسالة خاصة للسويسري مارسيل كولر مدرب القلعة الحمراء الحالى. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"على رأسهم رونالدو وميتروفيتش".. قائمة لاعبي الدوري السعودي بأمم أوروبا 2024

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم انطلاق النسخة رقم 17، من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أبرز المعلومات عن حبيبة أبو الفتوح زوجة محمد هاني (صور)

يحتفل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب المصري محمد هاني اليوم، بحفل زفافه داخل أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

10 صور من حفل زفاف محمد هاني على شقيقة زوجة حسام غالي

يحتفل نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد هاني اليوم، بحفل زفافه داخل أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بالأحضان والورد".. أول فيديو من حفل زفاف محمد هاني لاعب النادي الأهلي (فيديو)

يحتفل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب المصري محمد هاني اليوم، بحفل زفافه داخل أحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بينهم الأهلي والزمالك".. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر، بين كل من، الزمالك وبروكسي، الأهلي والألومنيوم، بيراميدز والنصر، والتي أجلت في وقت سابق، بسبب معسكر منتخب مصر قبل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)