"بالرقص والغناء".. محمد صلاح يشعل حفل زفاف محمد هاني (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أشعل نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، حفل زفاف زميله بالمنتخب ولاعب النادي الأهلي محمد هاني، خلال تواجده في الحفل.

وظهر محمد صلاح وهو يغني ويرقص رفقة محمد هاني وعروسه، وسط تواجد العديد من نجوم الكرة المصرية.

واحتفل محمد هاني بحفل زفافه أمس الأربعاء، بأحد الفنادق في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الحفل حضور العديد من نجوم كرة القدم المصرية على رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح، ونجوم الأهلي محمد الشناوي ومحمد مجدى أفشة، بالإضافة إلى نجم اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي.

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