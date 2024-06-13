شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى للأهلى: اتفقنا على حضور 30 ألف مشجع لمباراة القمة.. وتعاقد كولر مستمر والان مع تفاصيل الخبر

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عدد الجماهير الذي تم الاتفاق على حضوره في مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

وقال سعد شلبي عبر برنامج "ملعب أون تايم": "عدد الجمهور المسموح به 30 ألف مشجع، تم الاتفاق على ذلك بواقع 15 ألفا للأهلي ومثلهم للزمالك فى المباراة المقبلة".

وأضاف: "مشروع القرن يتكلف 12 مليار جنيه حتى انتهائه، وبعد خمس سنوات ستقام أول مباراة على استاد النادي الأهلي، والسعة الجماهيرية 42 ألفا قابلة للزيادة، وسيتم البدء في العمل بالمشروع خلال أشهر قليلة".

وواصل: "بعض الرحلات الأفريقية للفريق تكلفنا 11 مليون جنيه طيران فقط، ورغم وجود فائض كبير في الميزانية هذا يقلقنا كثيراً، وخزينة الأهلي لن تتحمل أعباء مالية في مشروع القرن".

وأكمل: "لم نتلق خطابات رسمية بخصوص السوبر الأفريقي، والاتحاد الأفريقي هو المسئول بالكامل عن هذه المباراة، لكن نتعشم أن يراعى ظروف الموسم الرياضي في مصر، وأن تقام المباراة فى مصر".

واختتم: "مضيت عقد مارسيل كولر من سنة ونصف ولم أوقع عقوداً أخرى بخصوص مدرب الأهلي، ويتبقى له نصف موسم في عقده".