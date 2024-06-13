9 منتخبات عربية تبلغ الدور الحاسم لتصفيات آسيا لمونديال 2026

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: حسم 18 منتخبا من القارة الآسيوية التأهل إلى الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك مع ختام منافسات الجولة السادسة الأخيرة في المرحلة الثانية.

كما حجزت هذه المنتخبات الـ18 مقاعدها في كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية.

9 منتخبات عربية

وتواجدت تسعة منتخبات عربية بين المنتخبات المتأهلة إلى الدور النهائي من تصفيات مونديال 2026 وهي السعودية، العراق، الأردن، فلسطين، البحرين، الإمارات، عمان، قطر، والكويت.

أما المنتخبات التسعة الأخرى فهي: اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، إيران، أوزباكستان، إندونيسيا، أستراليا، الصين، قرغيزستان.

وحسبما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن موعد قرعة الدور الثالث في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 ستجرى يوم الخميس الموافق 27 حزيران (يونيو) 2024

من يتأهل للمونديال؟

سيتم توزيع المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى الدور الثالث الحاسم على ثلاث مجموعات، بواقع ستة منتخبات في كل مجموعة، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة، بينما يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة في ملحق آسيوي.

وتجري منافسات مرحلة المجموعات من الملحق الآسيوي بين تشرين الأول (أكتوبر ) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2025 في موقع واحد، حيث يتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين من ثلاثة منتخبات.

يتأهل صاحبا المركز الأول في المجموعتين إلى كأس العالم مباشرة، بينما يتأهل صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة إلى مواجهة إقصائية واحدة، يبلغ الفائز منها تصفيات الملحق القاري.