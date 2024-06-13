الامارات | «تنظيمية القفال» تثمن جهود شرطة دبي لإنجاح النسخة 33

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشادت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالدور الكبير الذي تلعبه القيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح كل الفعاليات الرياضية البحرية التي تقام في شواطئ إمارة دبي، وينظمها النادي على مدار الموسم الرياضي 2023-2024.

وثمنت اللجنة العليا المنظمة الدعم الكبير الذي قدمته القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها لإنجاح سباق النسخة 33 من سباق القفال.

وتسلم مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، العميد الدكتور حسن سهيل، درعاً تكريمية من اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال، قدمها له عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي محمد الفلاحي، تقديراً للدور الواضح والإسهام المستمر في إنجاح الفعاليات وتأمين سلامة المشاركين.