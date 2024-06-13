بشير التابعي: على الأهلي ضم مهاجم قوي في الانتقالات الصيفية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يعتمد على اللاعبين الجاهزين بشكل واضح، ولم يتم الاعتماد على قطاع الناشئين، مشيرًا إلى أن تلك السياسة أصبحت منذ عهد مانويل جوزيه تحديدًا الذي بدأ يجلب لاعبين من الخارج ولم يتم الاعتماد سوى على عدد قليل من الصاعدين من قطاع الناشئين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "نادي الزمالك لا يعتمد ايضًا على قطاع الناشئين بالشكل المطلوب، وهناك تغيرات مستمرة في مديري القطاع بالنادي ولم تسفر عن اي جديد، يرحل محمد حلمي ثم يأتي بدر حامد، وهكذا يرحل شخص ويأتي بعد فترة".

وأضاف: "اللاعبين الاردنيين لا تقدم المستوى المأمول في الكرة المصرية، وسبق وتم جلب اكثر من لاعب ولم ينجحوا، الزمالك قام بجلب خالد سعد كان ظهير أيسر مميز ولا نعرف ما حدث له، يبدو أن (اتعمل له عمل)".

وأكمل: "خالد سعد لعب في الفيصلي الأردني بشكل رائع وقدم مستوى مميز في لقاء مع الزمالك خلال البطولة العربية، ثم تعاقد الزمالك معه، (طارق السيد شكله خلص عليه)، ونسي الكرة تماما في مصر، مع أنه لاعب صاحب امكانيات جيدة".

وتابع: "الأهلي عليه ضم مهاجم قوي بعد مواسم كثيرة لم يحالفه التوفيق في التعاقد مع أجنبي مميز للعب كرأس حربة".