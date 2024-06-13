شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم تحضيراته ويتجه للإسكندرية اليوم لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،الخميس، استعداداً لمباراة فاركو المقرر لها السابعة من مساء غداً ، الجمعة، بالإسكندرية في الدوري الممتاز ، ويتدرب الأهلي اليوم بملعب التتش ثم يتجه للإسكندرية للمبيت بها استعداداً لمواجهة فاركو المرتقبة التي يرغب الأهلي في الفوز بها من أجل مواصلة رحلة الصعود إلى قمة الدوري للحفاظ على لقب الدوري الذي يواجه فيه الأهلي منافسة شرسة هذا الموسم من فريق بيراميدز .

وتُعد مباراة فاركو هي أول مباراة رسمية للمارد الأحمر بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي ، حيث توقفت بطولة الدوري بعد نهائي أفريقيا بسبب مباراتي المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026 اللتين إنتهتا بفوز المنتخب في الأولى بهدفين لهدف والتعادل بهدف لمثله في الثانية.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري ، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها غد الجمعة في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.