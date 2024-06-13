شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على بديل أحمد فتوح وشيكابالا فى الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الثنائى إبراهيما نداى وسيد عبد الله نيمار، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من المشاركة فى التشكيل الأساسي فى مباراة الغد أمام سيراميكا ببطولة الدورى،خاصة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها الفريق الأبيض.

ويدرس جوميز الاستعانة بنداى ونيمار من بداية اللقاء لتعويض غياب أحمد فتوح ومحمود عبد الرازق شيكابالا اللذين يغيبا للإصابة،حيث يعانى الأباتشي من إصابة فى العضلة الأمامية، بينما يغيب أحمد فتوح للإصابة فى الكاحل التى تعرض لها مؤخرا مع المنتخب الوطنى.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المركز 12 بترتيب جدول دورى NILE برصيد 28 نقطة جمعها من 17 مباراة حقق 8 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 14