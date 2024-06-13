دويدار: حسام حسن يتعامل مع منتخب مصر كأنه المصري البورسعيدي

ياسر رشاد - القاهرة - أشار أحمد دويدار، مدافع الزمالك السابق إلى أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر يتعامل كأنه يقوم بتدريب المصري البورسعيدي.

وقال دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": " هناك علامة استفهام كبيرة على أداء حسام حسن مع منتخب مصر، بسبب خطته في مباراة بوركينا".

وأكمل: "الجميع توقع أداء أفضل مع حسام حسن، وسيكون له طريقة لعب هجومية ممتعة ونعيد ذكريات كابتن حسن شحاتة".

وأتم: "لأبد من اللعب بصانع لعب رقم 10، وعليه اللعب بطريقة 4 - 2 - 3 - 1 ليست جيدة، وحسام حسن متابع جيد للدوري المصري وعليه أن يغير من طريقة لعبه".

وأردف: "صلاح رفض الخروج وعمر مرموش رفض الانضمام للمعسكر وإمام عاشور لم يصافح الجهاز الفني، وحسام حسن خسر غرفة خلع الملابس".

وذكر: "حسام حسن يتعامل مع منتخب مصر كأنه المصري البورسعيدي".