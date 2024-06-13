شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استغل الإسماعيلى فترة التوقف استعدادا للمباريات المقبة؟ 3 وديات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

استغل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، فترة التوقف الدولى من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوى بدنيا وفنيا استعدادا للمباريات المتبقية فى الموسم، والتى يبدأها بمواجهة إنبى المقرر لها الاثنين المقبل.

3 وديات

وخاض الإسماعيلى 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الماضية بدأها بالهزيمة من المريخ السودانى بهدف نظيف، ثم الخسارة من بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا فاز على فريق زد بهدف نظيف.

تجهيز المصابين

ويعمل الجهاز الطبى للإسماعيلى فى تجهيز المصابين خلال هذه الفترة والتى ضمت كل من محمد بيومى الذى تجددت إصابته ومحمد دسوقى بعد إجرائه عملية فى إصبع القدم وأحمد الشيخ الذى سافر إلى ألمانيا للاطمئنان على ركبته، بجانب تجهيز على الملوانى العائد من الإصابة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 25 مباراة حقق 6 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 29.