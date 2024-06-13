شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم الخميس، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الجمعة، في المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة دورى nile.

ويسعى أيمن الرمادى لتجهيز كل اللاعبين وفرض مزيد من التركيز لحصد أول انتصار لسيراميكا في تاريخه على الزمالك، والفوز الثانى له شخصيا على الأبيض بعد الفوز عليه مع تماسيح النيل.

واستغل أيمن الرمادى فترة التوقف الدولى الحالي فى دراسة مباريات الزمالك لدراسة كل نقاط القوة والضعف، من أجل وضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث والتقدم فى جدول الدورى.

يحتل فريق سيراميكا المركز السابع فى ترتيب جدول دورى nile برصيد 34 نقطة، من 23 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 37 هدفا واستقبلت شباكه 27 هدفا.