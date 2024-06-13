صراع إماراتي وسعودي لضم "موهبة" بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - بات اللاعب محمود صابر، نجم المنتخب الأولمبي ولاعب وسط نادي بيراميدز، محط أنظار العديد من أندية الخليج خلال الفترة الماضية من أجل الحصول على خدماته.

ولفت صابر الأنظار إليه خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع السماوي ومع المنتخب الأولمبي، حيث يعد واحدًا من أهم لاعبي الفراعنة قبل أولمبياد باريس.

وأكدت مصادر أن اللاعب تلقى العديد من العروض في الآونة الأخيرة، من أندية سعودية وإماراتية للحصول على خدماته قبل مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2026، خوفًا من ارتفاع سعره أو تلقيه عروضًا من أندية أوروبية.

و تشير المصادر إلى أن صابر تلقى بالفعل عرضين من مصر من ناديي الزمالك وزد، بالإضافة إلى عرض سعودي وآخر إماراتي، إلا أن مسؤولي بيراميدز قرروا تأجيل حسم موقف تلك العروض لحين انتهاء مشاركة اللاعب في أولمبياد باريس.

وتواجد صابر، رفقة المنتخب الأولمبي في مواجهتي كوت ديفوار الأولمبي استعدادًا للمشاركة في أولمبياد باريس.

وينطلق مشوار منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 يوم 24 يوليو المقبل بمواجهة الدومينيكان، ويواجه بعدها أوزبكستان وإسبانيا.