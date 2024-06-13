شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب مفاوضات تخفيض راتب موديست لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادي الأهلي المفاوضات التي تُجرى حالياً مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق من أجل إقناعه بتخفيض راتبه الشهري حتى يتم تمديد عقده لمدة شهرين إضافيين، وذلك بعدما تراجع مسئولو الأهلي عن موقفهم السابق بشأن تمديد عقد موديست ، فرغم أن النية كانت تتجه لرحيل اللاعب بنهاية عقده 30 يونيو الجاري إلا أن إصابة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأخيرة أعادت الأمور لنقطة الصفر.

وقال مصدر في الأهلي، أن مسئولو القلعة الحمراء سبق ورفضوا فكرة تمديد عقد موديست ليستمر بنهاية الموسم الجاري الذي قد ينتهي بنهاية أغسطس أو سبتمبر المقبلين بسبب سوء مستوى اللاعب لكن إصابة وسام جعلتهم يفكرون في الأمر مرة أخرى ، وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تتفاوض حالياً مع موديست من أجل تمديد عقده ليستمر حتى نهاية الموسم الجاري أي تمديد العقد لمدة شهرين إضافيين .

وواصل المصادر : إصابة وسام وتراجع مستوى كهربا وراء تفكير إدارة الأهلي في هذه الخطوة،لاسيما وأنه من الصعب تدعيم الهجوم بأي صفقة حالياً والاستفادة منها الموسم بجانب إمكانية إقامة السوبر الأفريقي أمام الزمالك قبل تدعيم الفريق بصفقة هجومية أخرى ..وتعرض وسام أبو علي لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بفلطسين في مباراة لبنان مؤخراً.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري ، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها غد الجمعة في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.