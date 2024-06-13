شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يواجه الجونة بعد استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف مودرن فيوتشر نظيره الجونة في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة ضمن اللقاءات المؤجلة من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يستأنف الدوري بعد التوقف الدولي لظروف مشاركة منتخب مصر في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

يدخل مودرن فيوتشر مباراة الجونة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز حيث يحتل المركز العاشر برصيد 32 نقطة، ويرغب في تحقيق نتائج إيجابية تحت قيادة المدرب المخضرم طلعت يوسف، بينما يبحث الجونة الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجابية سواء خطف الفوز أو الخروج بنقطة التعادل، للحفاظ على تواجده بالمنطقة الدافئة في جدول الدوري، حيث يتواجد في المركز الـ11 برصيد 30 نقطة.

وكان مودرن فيوتشر قد دخل معسكراً مغلقاً بمدينة الإسماعيلية خلال فترة التوقف، وشهد خوض ودية وحيدة أمام فريق الداخلية، انتهت بفوز مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.