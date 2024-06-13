شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج سموحة اليوم بحثا عن مواصلة الانتصارات بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يلعب بيراميدز مع سموحة في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد الدفاع الجوي ضمن اللقاءات المؤجلة من الأسبوع الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتازبحثا عن مواصلة الانتصارات المتتالية والابتعاد بصدارة الدوري الذي يتربع على قمته برصيد 53 نقطة بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه في رحلة البحث عن التتويج باللقب الأول في تاريخه خلال الموسم الحالي، حيث يرغب في مواصلة سلسلة الانتصارات مع عودة الدوري الذي توقف في الفترة الماضية، لظروف معسكر منتخب مصر الأخير لخوض مباراتيه أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فيما يبحث سموحة عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام بيراميدز الليلة، لمواصلة عروضه الطيبة في الفترة الماضية، بعدما وصل إلى المركز السادس برصيد 35 نقطة، ويرغب في تفادي مطب الفريق السماوي اليوم.

ورد مصدر بنادي بيراميدز على الشكوى التي كشف عنها نادي النجوم والمتعلقة بمطالب مالية في صفقة انتقال محمود صابر إلى نادي بيراميدز.

وأوضح المصدر أن القرار الذي يتحدث عنه نادي النجوم هو قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة والمتعلق بالقضية، مشددا على أنه تم الطعن على القرار أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد.

وشدد على أن نادي بيراميدز في انتظار صدور قرار لجنة الاستئناف في الأمر، وبعد صدوره، من الوارد أن يكون هناك تصعيد آخر للمحكمة الرياضية الدولية "كاس" في هذا الشأن، وبالتالي ليس هناك أي قرار نهائي في القضية.

وأوضح أن فكرة مطالبة منع نادي من المشاركة في البطولات القارية متعلق بقرارات نهائية وقاطعة في القضايا المتداولة قبل يوم 31 مارس 2024، وليس حكم أول درجة مستأنف ضده ولا يزال منظورا، في درجات التقاضي المختلفة.