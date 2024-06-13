موعد مباراة بيراميدز وسموحة الليلة في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب ” استاد الدفاع الجوي ” مباراة قوية في الدوري المصري الممتاز ( دوري نايل) بين كلا من بيراميدز وسموحة، اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 ، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري المصري موسم 2024.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

من المقرر ان تنطلق صافرة مباراة بيراميدز وسموحة مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 53 نقطة من 22 مباراة، حقق الفوز في 16 مباريات وتعادل في 5 مباريات، وتعرض للهزيمة في مباراة، سجل هجوم الفريق 34 هدف، بينما استقبل دفاع الفريق 14 أهداف.

بينما يأتي فريق سموحة في المركز السادس برصيد 35 نقطة من 23 مباريات حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في 6 مباريات، سجل هجوم الفريق 24 هدف ، و استقبل الدفاع 20 هدف.