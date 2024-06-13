شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى رابع جولات نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم الخميس، فريق كرة السلة بالنادى الأهلى رجال مع نظيره الاتحاد السكندرى في رابع مباريات الدور النهائي من بطولة دورى السلة، والتى يستضيفها استاد القاهرة.

وتقام المباريات بنظام best of 5 حيث يلتقى الفريقان فى 5 مباريات، والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج باللقب.

وفاز الاتحاد السكندري فى أول مباراة على الاهلى بنتيجة 71/69، بينما فاز الأهلى فى الجولة الثانية بنتيجة 79/83، وتغلب الاتحاد السكندرى فى المواجهة الثالثة 80/78 ، وحال فوز الاتحاد السكندرى فى المباراة اليوم، يتوج باللقب رسميا، وحال فوز الاهلى يتم اللجوء الى مباراة فاصلة.

ومن المقرر أن يتولى تحكيم المباراة اليوم طاقم جديد مكون من البلغارى مارتن هولوزوف، و اللاتيفى مارتنز كولوفيزك، ويعاونه البولندى وزسيش ليزكا