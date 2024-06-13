شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضع الليلة خطة الزمالك لعبور سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يضع البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اليوم الخميس، الرتوش النهائية على خطة عبور سيراميكا، المقرر لها فى السابعة مساء غد الجمعة على استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى "NILE" (الدورى المصرى الممتاز).

وركز جوميز على علاج أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وذلك من أجل تفاديها في مباراة الغد.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق سيراميكا، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط،والتقدم فى جدول الترتيب.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى سيراميكا وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.