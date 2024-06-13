شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز ملف طلب استضافة السوبر الأفريقى لإرساله للكاف والان مع تفاصيل الخبر

يجهز اتحاد الكرة فى الوقت الراهن ملف كامل لطلب استضافة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان مقررا لها فى السعودية قبل اعتذار الأخير عن استضافتها، حيث من المنتظر أن تقام المباراة على استاد العاصمة الإدارية بعد موافقة الكاف.

ويلتقى فريق الأهلى نظيره الزمالك فى كأس السوبر الأفريقى رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994.وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبى الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

وكانت النسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر الأفريقى أقيمت فى المملكة العربية السعودية، علما بأن البطولة أُقيمت خارج قارة القارة السمراء فى 4 مناسبات من قبل، بواقع 3 مرات على التوالى فى قطر أعوام 2020 و2021 و2022، فضلا عن العام الماضى بالمملكة العربية السعودية.

وحتى الآن، لم يتم حسم موعد مباراة كأس السوبر الأفريقى 2024 بشكل رسمى، أو مكان إقامتها.

وتنص اللوائح على إقامة مباراة السوبر الأفريقى على أرض بطل دورى أبطال أفريقيا، حال لم يتلق الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عرضا مناسبا.

الأهلى توج بدورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبى دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربى، حيث أن مواجهتى الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.