موقع مغربي: "قرار من فيفا للاتحاد المصري "صدمة" للأهلي بخصوص الشيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف موقع "البطولة" المغربي، قرارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لنظيره المصري، بشأن قرار إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز، واصفا إياه بـ"صدمة للأهلي وغير قانوني من الاتحاد المصري".

وذكر الموقع أن القرار الخاص بفيفا صدر، وسيتم إعلام الأطراف المعنية به، كما أن الاتحاد المصري سيصدر قرارا برفع العقوبة على الشيبي.

وأعلن الاتحاد المصري، قبل عدة أيام، إيقاف الشيبي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب اللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

وبدأت أزمة الشحات والشيبي، من مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم الماضي، عندما اشتبك الثنائي وصفع الشحات الشيبي، ووصلت إلى أن محكمة جنح مدينة نصر، بالحكم على الشحات بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من عضوية أي هيئة رياضية لمدة 5 سنوات.