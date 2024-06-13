"مكنش ينفع يكمل".. عضو مجلس الأهلي السابق يكشف مفاجأة بشأن نجم الزمالك إيمانويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، مفاجأة بشأن النيجيري إيمانويل أمونيكي لاعب الزمالك السابق.

وقال عبد الوهاب في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "إذا أراد الأهلي لاعب لن أصنع كوبري بل سأصنع جبل، المهم أن يأتي في النهاية، حتى إذا كان من تحت الأرض، وكان يوجد لاعب جامد في الزمالك اسمه إيمانويل، كل ما يلعب ضدنا يسجل".

وأوضح: "وجدنا أنه لا يوجد حل أمامنا، جلبنا له أحد بعرض ليرحل إلى ألمانيا، كان "لازم يمشي مكنش ينفع يكمل ويعكنن على الأهلاوية"، لهذا كان من الضروري رحيله، وأنا السبب في رحيله".

وكان النيجيري إيمانويل، من أبرز المحترفين في صفوف الزمالك، في تسعينيات القرن الماضي، وحصد مع الأبيض على لقب الدوري مرتين وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري بمسماها القديم مرة واحدة ولقب السوبر الأفريقي مرة، وبعد رحيله انتقل إلى برشلونة الإسباني.