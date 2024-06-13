شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح باب الرحيل أمام لاعبيه الأجانب بعد فتوى كولر والان مع تفاصيل الخبر

فتح النادي الأهلي الباب أمام رحيل أكثر من لاعب بالفريق بعد "فتوى" السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي أبدى مرونة تامة في الإستغناء عن أكثر من لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد أسابيع قليلة ، وقال مصدر في الأهلي ، أن كولر فاجئ مسئولو النادي خلال جلسته الأخيرة معهم بترحيبه برحيل بعض اللاعبين بما فيهم اللاعبين الذين كان يعتمد عليهم المدير الفني بشكل أساسي في مقدمتهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج.

وأكد المصدر أن كولر أخطر مسئولو الأهلي بموافقته على بيع أي لاعب أجنبي بالفريق بشرط ضم بديل أفضل منه ، موضحاً أن المدير الفني للأهلي ينوي إحداث ما يُشبه "غربلة" في تشكيلة الفريق خلال الموسم المقبل من خلال ضم عناصر جديدة على حساب عناصر أخرى أساسية شاركت في عدد كبير من مباريات الفريق الموسم الجاري ، وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تعمل حالياً على تنفيذ مطالب كولر الفنية مع إقتراب الموسم الحالي من نهايته.

وطالب مارسيل كولر المدير الفني لـ الاهلي لاعبيه بضرورة التركيز في المرحلة القادمة من عمر منافسات الدوري المصري ، والتي ستشهد ضغط المباريات وخوض لقاء كل 72 ساعة، وأن كل اللاعبين سيكونون متاحين للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة ولا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، والاجتهاد في التدريبات هو شرط دخول قائمة المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

ويستعد الأهلي لمباراة فاركو المقرر لها غدا الجمعة في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد كولر للاعبين أنه لا مجال للتهاون في المباريات القادمة أو إهدار الفرص أو ارتكاب أخطاء دفاعية قد تحرم الفريق من هدفه في تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة وتجميع أكبر عدد من النقاط، من أجل المنافسة على حصد درع الدوري في الموسم الحالي، والاقتراب من بيراميدز الذي استغل غياب الأهلي عن خوض مبارياته في مسابقة الدوري وابتعد بصدارة المسابقة.