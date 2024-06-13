شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد حمدى يخضع للرباط الصليبى فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

يخضع اليوم الخميس، أحمد حمدى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لجراحة الرباط الصليبى، فى ألمانيا، بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع جزئى فى الرباط، خلال مواجهة الفريق أمام نهضة بركان المغربى في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وسافر حمدى إلى ألمانيا برفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، ومن المقرر أن يخضع اللاعب اليوم للعملية الجراحية، على أن يبدأ بعدها فى التأهيل.

ويٌعد أحمد حمدى ثالث إصابة بالرباط الصليبى في الزمالك بعد محمود حمدى الونش و محمد عبد الشافى ، وخضع اللاعبان الى الجراحة في ألمانيا بناءا على قرار مجلس إدارة النادى.

وخضع أحمد حمدى إلى فحوصات طبية في ألمانيا خلال الساعات الماضية، تحت إشراف الطبيب المعالج، وذلك بعد الوصول الى المانيا .