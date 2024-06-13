شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يسحب قرعة تصفيات أفريقيا للكرة الشاطئية بمصر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يسحب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، فى الثانية ظهر اليوم الخميس، قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التى تحتضنها مصر 2024، وذلك فى مقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، فى القاهرة.

وسيتم إجراء عملية سحب القرعة بدءا من الساعة 2 ظهرا، وسيتم بثه مباشرة على CAF TV قناة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

ستُحدد التصفيات، المنتخبات السبعة التى ستنضم إلى مصر، البلد المضيف، فى النهائيات القارية.

ستكون المنافسة التى ستجرى فى، مصر 2024، هى النسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، وهى المرة الثانية التى تُقام فيها المنافسة تحت إشراف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، فى مصر. حيث استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، فى عام 2018، النسخة الثالثة من المنافسة.

تُوجت السنغال باللقب فى النسخة السابقة من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية، التى أُقيمت فى موزمبيق عام 2022، حيث حققت السنغال لقبها الرابع على التوالى، بعد فوزها على منتخب مصر بنتيجة 2-2 (6-5 بعد ركلات الجزاء)، فى ملعب فيلانكولو.

ستُقام كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية مصر 2024، خلال شهرى، يونيو ويوليو، مع إقامة النهائيات فى مصر، خلال وقت لاحق من فصل الصيف، سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول إجراءات عملية سحب القرعة، المنتخبات المشاركة، وتواريخ إجراء مباريات التصفيات، فى الوقت المناسب.